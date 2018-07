Logo após o anúncio, o Real divulgou uma carta escrita por Cristiano Ronaldo, na qual o craque agradece aos torcedores e fala sobre a necessidade de "abrir uma nova etapa". CR7 apontou que pediu ao clube que fosse transferido, solicitando a compreensão de todos os torcedores.

"O Real Madrid será sempre a sua casa"

Em nota, o clube merengue frisou que atendeu aos pedidos do craque, mas deixou as portas abertas para o jogador, afirmando que Ronaldo "marcou uma das épocas mais brilhantes do clube e do futebol mundial". O clube também destacou que Cristiano sempre será um grande símbolo da equipe e referência para as próximas gerações.

