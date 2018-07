do TERRA NOTICIAS



Maurício Barbieri ainda não sabe se poderá ou não contar com Paolo Guerrero nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O departamento jurídico do clube consultou a CBF sobre a situação do peruano, que atuou no Mundial por conta de uma liminar do Tribunal Federal da Suíça, mas a dúvida persiste. Em sua resposta, a CBF sugeriu ao clube carioca procurar a Justiça suíça. Esse será o próximo passo do Flamengo, que espera ter o atleta à disposição até o fim de seu contrato, em 10 de agosto. Assim, o futuro de Guerrero na Gávea segue indefinido. A informação foi inicialmente dada pelo Esporte Interativo.

Guerrero testou positivo para benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína, em exame antidoping realizado após o jogo entre Peru e Argentina, no dia 5 de outubro. A partida era válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Por causa disso, a Fifa suspendeu o atleta por 30 dias preventivamente. Depois, no dia 8 de dezembro, a Fifa anunciou a suspensão do atacante por um ano.

Em 20 de dezembro, a Comissão de Apelação da Fifa aceitou parcialmente o recurso interposto pela defesa de Guerrero, reduzindo a pena para seis meses. Então, iniciou-se a luta do atacante - e de seus advogados - por sua absolvição.

Em maio, após cumprir os seis meses de punição, Guerrero voltou a atuar pelo Flamengo e pela seleção peruana, sendo convocado para o Mundial da Rússia.

No entanto, semanas antes da Copa do Mundo, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) julgou os recursos do atacante, que pedia a absolvição, e a apelação da Agência Mundial Antidoping (WADA), que pedia a suspensão por dois anos.

O resultado do julgamento do TAS foi o aumento da pena de seis para 14 meses, o que deixaria Guerrero fora do futebol até 2019 e fora do Mundial.

A defesa do centroavante, então, apelou ao Tribunal Federal Suiço, que concedeu uma liminar e autorizou a presença do peruano na Copa do Mundo, mas sem especificar se o atleta poderia disputar outras competições após por conta da liminar ou dar um prazo para o caso ser analisado definitivamente.

De forma precavida, o Flamengo procura ter certeza se Guerrero tem condições legais de jogo antes de autorizar a escalação do atacante no Campeonato Brasileiro.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/cbf-se-isenta-e-fla-ouvira-o-tribunal-suico-quanto-a-situacao-de-guerrero,82d76e153536b522df7437e00475d62d6ghs09il.html