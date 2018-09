do TERRA NOTICIAS



O Palmeiras iniciou durante a tarde desta segunda-feira a preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. O volante Bruno Henrique, desfalque na última rodada do Campeonato Brasileiro, esteve no gramado da Academia de Futebol.

O técnico Luiz Felipe Scolari permitiu que a imprensa acompanhasse apenas o aquecimento dos jogadores. Poupado do confronto com o Corinthians por dores na panturrilha, Bruno Henrique foi a campo e trabalhou com bola sob o comando da preparação física. Assim como o meia Alejandro Guerra, em estágio de transição.

Já o centroavante Miguel Borja, mais um vetado do Derby por dores na panturrilha, ficou apenas nas dependências internas da Academia de Futebol, segundo o site oficial do Palmeiras. Ainda assim, o colombiano pode participar do confronto com o Cruzeiro.

Os titulares diante do Corinthians realizaram atividades regenerativas. No gramado, os jogadores que não atuaram fizeram movimentações técnicas com dimensões reduzidas ao lado de Thiago Santos, Moisés, Jean e Willian, utilizados apenas em parte do Derby.

Em mais um treinamento fechado à imprensa, o Palmeiras trabalha na Academia de Futebol na tarde desta terça-feira. Antes da atividade, com início previsto para as 15h30 (de Brasília), o volante Thiago Santos, provável substituto de Felipe Melo, concede entrevista coletiva.

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro está marcado para as 21h45 desta quarta-feira, no Allianz Parque, no primeiro jogo pelas semifinais da Copa do Brasil. Assim como Felipe Melo, o centroavante Deyverson está suspenso da partida contra o adversário mineiro.

