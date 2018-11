de O DIA



Com um elenco milionário e uma receita bem superior aos rivais do Rio de Janeiro, o Flamengo sofreu uma dura derrota para o Botafogo, no último sábado, no Nilton Santos.

O tropeço foi alvo de muitas críticas da imprensa especializada. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira detonou a atuação que chamou de mais um fracasso rubro-negro frente a um rival do Rio.

"Desde que a gestão Bandeira chegou ao Flamengo, a diferença da receita do clube é muito maior que a dos rivais. No entanto, a superioridade do Rubro-negro frente aos rivais é apenas na arrogância. Neste ano, o Botafogo superou o Flamengo duas vezes, um eliminando a equipe no Carioca, outra praticamente encerrando o sonho do título do Brasileiro.

O Fluminense venceu por 4 a 0 no Carioca e eliminou o Flamengo na Taça Rio. O Vasco não perdeu nesse ano no Brasileiro e há bem pouco tempo, mesmo na Série B, teve uma sequência de vitórias sobre o Flamengo", afirmou.

Com o resultado, as chances do Flamengo conseguir ser campeão do Brasileiro ficaram muito reduzidas. Na próxima quinta-feira, a equipe recebe o Santos, no Maracanã, para tentar voltar a vencer na competição.

