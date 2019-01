de O DIA



O futuro de Diego vestindo a camisa do Flamengo é bem incerto. De acordo com o comentarista da Fox Sports, Paulo Lima, a proposta do Orlando City é realmente muito interessante para o meia. Ele receberia um salário superior ao que recebeu um ex-grande astro do futebol mundial.

“Lá nos Estados Unidos, onde o Flamengo está, ele foi sondado por uma pessoa ligado ao Orlando”, revelou o jornalista, que seguiu: “A oferta está acima ao que o Kaká (eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2007) ganhou, ele teria um time montado ao redor dele”.

De acordo com o comentarista, o futuro do jogador deve ser o futebol dos Estados Unidos, no entanto, o clube carioca deseja receber algo em troca para liberá-lo antes do término do contrato que ocorre no meio do ano.

“Era tudo o que o Flamengo não queria ouvir, e tudo o que o Diego e o seu pai, e procurador, gostariam de escutar.

O Diego está pronto para aceitar essa proposta, mas o Flamengo quer uma compensação financeira, o que é muito difícil”, completou..

Fonte https://odia.ig.com.br/esporte/flamengo/2019/01/5609853-salario-de-melhor-do-mundo-diego-teria-recebido-proposta-irrecusavel-do-futebol-dos-eua.html