O meia espanhol Cesc Fábregas vai trocar o Chelsea pelo Monaco com contrato de três anos e meio, confirmaram nesta sexta-feira fontes próximas à operação.

Cesc foi liberado pelo Chelsea, que só receberá valores de bonificações relacionadas com as atuações do jogador, acrescentou a fonte.

Depois da contratação do zagueiro brasileiro Naldo e do lateral Fodé Ballo-Touré, Fábregas se tornou o terceiro reforço da equipe no mercado de janeiro.

O clube do Principado ocupa a 19ª colocação da Ligue 1.

Cesc encerrou sua etapa na Inglaterra, onde jogou quatro temporadas no Arsenal com Thierry Henry (2003-2007), atual treinador do Monaco.

O meia estava no Chelsea desde 2014, mas não fazia parte dos planos do técnico Maurizio Sarri.

Fonte https://istoe.com.br/monaco-contrata-cesc-fabregas-por-tres-anos-e-meio/