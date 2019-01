do ISTO É



O brasileiro Bruno Soares começou bem 2019 e faturou neste sábado seu primeiro título no ano. Ao lado de Jamie Murray, ele conquistou a chave de duplas do Torneio de Sydney, resultado que embala a parceria para a disputa do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada e que tem início já no domingo.

“Pegamos confiança e ritmo de volta, com a melhor preparação possível para Melbourne. Vamos para lá tendo feito muitos jogos e confiantes. Vamos descansar um pouco e já começar a preparação em Melbourne”, declarou Soares após a conquista.

O título veio com o triunfo por 2 sets a 0 sobre os cabeças de chave número 1 em Sydney, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, com parciais de 6/4 e 6/3. Foi o 30.º troféu da carreira de Soares na ATP, sendo o décimo nesta parceria com Murray.

“Sidney tem sido solidária com a gente. Foi a nossa terceira final, com dois títulos agora. A semana foi muito boa para a gente, com mais um título na minha carreira, somando agora 30 e o 10.º também com o Jamie.

Uma excelente maneira de iniciar a temporada”, apontou o brasileiro.

Fonte https://istoe.com.br/soares-diz-que-titulo-em-sydney-da-confianca-para-o-aberto-da-australia/