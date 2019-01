DO TERRA NOTICIAS



O Palmeiras está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta, os garotos alviverdes bateram o Vitória, por 3 a 0, e garantiram sua vaga na próxima etapa da principal competição de base do futebol brasileiro. Na sequência do torneio, o time mede forças com o Galvez, do Acre, em dia e horário a serem confirmados.

No confronto entre duas tradicionais categorias de base do país, melhor para a equipe que soube aproveitar as oportunidades que criou. O triunfo do Palmeiras começou a ser escrito com Guilherme Vieira em uma jogada de muita raça. O camisa 11 recebeu a bola na entrada da área, ganhou a dividida de dois zagueiros e, bateu no canto do goleiro para colocar a equipe alviverde em vantagem.

O jogador nem sequer conseguiu comemorar a jogada. Isto porque, no momento em que recebeu a bola, o palmeirense torceu o pé esquerdo e, mesmo com dores, seguiu no lance. Assim que fez o gol, Guilherme caiu ao chão e não teve mais condições de continuar na partida. O meia-atacante assistiu o restante do duelo em Capivari com o apoio de muletas e será avaliado pelo departamento médico do clube para saber se continua com a delegação alviverde na Copinha.

Mesmo com a baixa, o Palmeiras seguiu com uma postura firme em campo. O Vitória, ciente da necessidade de mudar o resultado, pressionou o adversário, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo da equipe paulista. O duelo se tornou truncado, sobretudo no meio de campo, e as chances de gol passaram a ser raras para os dois lados.

A solução, então, foi a bola parada. Após cobrança de escanteio feita pelo lado direito do ataque, a zaga do Vitória não conseguiu afastar o perigo e o zagueiro Iago aproveitou o vacilo adversário para marcar o segundo da partida gol. Nos acréscimos da partida, em outra boa jogada do Palmeiras, Josué tabelou com Meloni e apareceu livre na área para decretar a vitória alviverde em Capivari.

Na próxima fase, o Palmeiras mede forças com o Galvez, do Acre, que bateu a Desportiva Ferroviária, por 1 a 0, e garantiu o avanço no principal torneio de base do futebol brasileiro. A data e o horário do duelo entre paulistas e acreanos serão divulgados nas próximas horas pela Federação Paulista. O Palmeiras é o único dos quatro grandes de São Paulo que nunca conquistou a Copinha.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/palmeiras-derrota-o-vitoria-por-3-a-0-e-esta-na-terceira-fase-da-copinha,490c35018df9d62d72dae0ef7e7807058joumy9b.html