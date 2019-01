DO TERRA NOTICIAS



O interesse do Corinthians em repatriar Vagner Love anima o atacante para voltar ao Brasil. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, neste domingo (13), o atacante deixou clara sua insatisfação com o Besiktas (TUR), seu clube atual. Além disso, ele afirmou que o alvinegro foi o único clube do Brasil a procurá-lo. "(O Corinthians) É o único que me procurou.

É um clube que eu tenho um carinho muito grande, 2015 foi muito bom para mim, fui campeão brasileiro, vice-artilheiro do campeonato, eu tenho um carinho muito grande, com certeza vai estar brigando por títulos esse ano, e se acontecer de eu voltar para o Brasil, eu vou querer jogar em um time que dispute títulos, que vá te dar uma condição legal de trabalho, e hoje o clube tem tudo isso", disse Vagner Love.

O atacante de 34 anos confia no amparo da Fifa para não perder o dinheiro que tem a receber na Turquia. Ele foi deslocado para treinar com a equipe sub-20 no começo do ano e tenta mecanismos legais para se desligar. Se isso acontecer, o Corinthians surge como destino provável. Já há conversas adiantadas com a diretoria, que espera não ter de pagar pelo retorno do atacante campeão brasileiro em 2015.

"Estão devendo cinco meses. Agora, dia 31, vai pro sexto mês, e não tem previsão de pagamento, eles não chamam para negociar a dívida. Já me colocaram para treinar afastado, enfim... Eu tenho mais um ano e meio de contrato aqui, e eu estou bem tranquilo, graças a Deus. Mandam treinar, eu vou lá e treino. (...) Eu estou bem tranquilo porque a Fifa dá proteção.

Se eles não pagarem, daqui a um tempo, é só acioná-los na Fifa, que eu tenho certeza que a Fifa vai me dar o direito de seguir trabalhando em outro lugar", disparou Love.

E continuou: "o treinador falou que tem preferência por outros jogadores, e eu vim pra cá achando ia conseguir encaixar. Como eu jogava em outro time aqui na Turquia, fui artilheiro do Campeonato Turco na temporada 16/17, e em 2018 eu vim pro Besiktas, então achei que também daria tudo certo, mas infelizmente as coisas não aconteceram da maneira que eu pensava.

E o treinador agora, antes de terminar a temporada, falou que não contava comigo e que era para eu arrumar outro clube para ir. Só que o Besiktas me deve cinco meses. E aí eu falei: se vocês me pagarem o que me devem, vou seguir minha vida. Acho que qualquer clube no mundo, quando não quer um jogador, é isso que eles faz. Infelizmente, isso não está acontecendo aqui.

É até um pouco de falta de caráter da parte deles, o que eles estão fazendo comigo. Mas eu estou com a cabeça tranquila", completou.

Atualmente, o Corinthians tem no elenco quatro centroavantes: Mauro Boselli, Gustagol, Roger e Jonathas. Um deles deve sair mesmo se Vagner Love não voltar.

