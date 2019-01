DO TERRA NOTICIAS



Algoz do Galvez na terceira fase da Copa São Paulo, o Palmeiras ajudará o time do Acre a retornar à cidade natal após participar do tradicional torneio dedicado aos juniores. Por meio de seu perfil em redes sociais, a equipe da região norte agradeceu.

Oziel Moreira, técnico do Galvez, revelou que o clube não tinha condições financeiras para retornar ao Acre em entrevista ao Sportv.

O Palmeiras, além de bancar as passagens da delegação, convidou os integrantes do clube para conhecer o Allianz Parque e ofereceu chuteiras e bolas

"Graças a Sociedade Esportiva Palmeiras e a todas as pessoas que compartilharam nossa dificuldade! Poucos dias para o nosso retorno ao Acre! Gratidão a todos!", diz o perfil do clube no Instagram.

O clube fez outros posts em agradecimento e compartilhou até um discurso de Leila Pereira, proprietária da Crefisa, sobre o assunto.

Com o triunfo sobre o humilde Galvez, o Palmeiras garantiu presenças na oitavas de final a Copa São Paulo. Às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena Capivari, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Figueirense em busca de uma vaga nas quartas.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/palmeiras/time-do-acre-agradece-ao-palmeiras-por-custear-viagem-de-volta,cb4fea32b75f5ea5cf2c08f461a178af3yl76vjz.html