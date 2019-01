DO TERRA NOTICIAS



O Palmeiras fechou nesta terça-feira a contratação do atacante Ricardo Goulart. O jogador conseguiu acertar a sua liberação com o Guangzhou Evergrande, da China, para assinar contrato por empréstimo por uma temporada com o clube alviverde. O reforço era um antigo sonho da diretoria alviverde e é a sexta contratação da diretoria alviverde para a temporada.

O time chinês e o Palmeiras vão dividir o pagamento dos salários do jogador, que são de aproximadamente R$ 3 milhões por mês. O clube alviverde por enquanto não deve acionar a Crefisa para ajudar no pagamento desses valores, porém não está descartada a participação da patrocinadora em ações como as luvas pela assinatura do contrato.

O acordo prevê ao fim do período a possibilidade de compra do jogador. Goulart vem ao Palmeiras depois de três temporadas no futebol da China, onde teve destaque sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, que foi, inclusive, um dos incentivadores da contratação. Também pesou a boa relação do atacante com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, de quem foi companheiro na época do Cruzeiro.

Desde dezembro Goulart frequenta as instalações da Academia de Futebol para tratar da recuperação de uma lesão. Após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito em dezembro, o jogador recebeu autorização do Guangzhou para utilizar a estrutura do Palmeiras para os trabalhos de fisioterapia. A tendência é o atleta ter condições de jogo em março.

