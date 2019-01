DO TERRA NOTICIAS



O nome do zagueiro Rodrigo Caio apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ele está liberado para atuar diante do Bangu, neste domingo, na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca.



A tendência é que o jogador, ex-São Paulo, seja titular ao lado de Rhodolfo. O técnico Abel Braga tem ainda à disposição Leo Duarte, que foi titular na última temporada, ao lado de Réver, e o jovem Matheus Dantas, recém-promovido ao elenco profissional. Thuler está com a Seleção Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria.

O atacante Gabigol e o meia Arrascaeta ainda aguardam definição em relação à documentação necessária para serem regularizados. Porém, independentemente disso, eles não devem fazer a estreia pelo Rubro-Negro neste domingo, uma vez que chegaram à Gávea com o elenco já nos Estados Unidos, para a Florida Cup, e iniciaram a preparação com alguns dias de atraso.

O Flamengo divulgou, na tarde desta quinta, que Gabigol e Arrascaeta vão a campo antes do duelo com o Bangu para serem apresentados à torcida

