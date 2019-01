DO TERRA NOTICIAS



A Seleção Brasileira de Ginástica Artística está de luto. Nesta quinta-feira, a ginasta do Pinheiros e com passagem pelas categorias de base do Brasil, Jackelyne Silva, de 17 anos, faleceu. Entretanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.Jack chegou a defender a seleção brasileira nas categorias de base.

Ela entrou na categoria adulta em 2017 e ainda não havia conseguido um espaço na equipe principal do país, mas sonhava chegar à elite nacional

Segundo apuração do site "Olimpíada Todo Dia", Jackelyne Silva teve duas convulsões e sofreu com taquicardia, não resistindo posteriormente. E o velório acontecerá amanhã, sexta-feira (17), no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. O horário não foi confirmado.

O clube da atleta deu divulgou uma nota de pesar sobre a morte. Nela, o Pinheiros relembrou que Jackelyne era "brincalhona" e contagiava todos que conviviam com ela.



Nota de pesar do Esporte Clube Pinheiros:



Com imensa tristeza, o Esporte Clube Pinheiros recebeu a notícia do falecimento da ginasta Jackelyne Soares Gomes da Silva, ontem, 16 de janeiro.

Jack, como era conhecida, fazia parte da equipe pinheirense desde 2010. Seu jeito brincalhão e sua alegria contagiavam todos que conviviam com a atleta, dentro e fora dos treinamentos. Em quase 9 anos de convivência, ela fez parte de bons momentos de nossa equipe de Ginástica e o Clube acompanhou seu crescimento, como atleta e como pessoa.

Solidário à dor de familiares e amigos, o Pinheiros está acompanhando e prestando todo o suporte possível nesse momento de despedida

