Neymar está em Madrid para gravar um comercial publicitário e os rumores de uma possível conversa com o Real Madrid já começam a aparecer na imprensa espanhola.

O jornal 'As' não descarta um possível encontro do craque com o presidente merengue, Florentino Pérez.

Comercial

O brasileiro desembarcou, nesta terça-feira, junto de alguns amigos (os 'parças') e deixou o aeroporto em uma Mercedes. O vôo foi particular. Ainda nesta terça, o jogador vai se encaminhar para a gravação do comercial.

Encontro merengue

A publicação espanhola afirma que não tem nenhum encontro marcado com algum dirigente do Real Madrid, mas não descarta o fato de algo possa acontecer. Neymar já foi um dos grandes objetivos na janela de transferências do clube e agrada o mandatário merengue.

Outros craques

Coincidentemente, Messi e Cristiano Ronaldo também estão na capital espanhola.

O argentino está concentrado com a seleção argentina para a disputa de amistosos, enquanto CR7 foi inaugurar um novo negócio, relativo a implantes capilares.

O ex-goleiro do Real, Iker Casillas, também está em Madrid, pois se tornou embaixador do Campeonato Espanhol.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/neymar-esta-em-madri-e-rumores-de-transferencia-aumentam,218f91ede70e661b05a5820325c077f8jqmpee75.html