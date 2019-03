DO TERRA NOTICIAS



O abandono de Jean na reunião entre comissão técnica e jogadores nessa segunda-feira, ficando fora até do treinamento realizado na sequência, não passou impune. A diretoria do São Paulo decidiu afastar e multar o goleiro pelo ato de indisciplina.

A definição foi comunicada nesta terça-feira porque Raí, diretor executivo de futebol, e Lugano, superintendente de relações institucionais, não participaram da reunião nem estavam no CT da Barra Funda enquanto ocorreu o encontro. O jogador, que tem sido reserva de Tiago Volpi, treinará em horário diferente ao do elenco por tempo indeterminado

Não é o primeiro problema causado pelo goleiro, contratado do Bahia e que chegou ao São Paulo em 2018. No ano passado, ainda em seu primeiro semestre no clube, ele e Sidão, então titular, se desentenderam nas redes sociais e foi necessário uma reunião com a comissão técnica para estabelecer a paz entre ambos.

Jean tem contrato até dezembro de 2022 e tem atuado menos, com Tiago Volpi, goleiro trazido para o clube nesta temporada, assumindo a condição de titular em mais jogos tanto com André Jardine quanto com Vagner Mancini. Os goleiros Lucas Paes e Junior disputam a vaga de reserva no momento.

O São Paulo chega à última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista ainda buscando classificação.

O time acumulou 14 pontos em 11 rodadas e enfrenta o São Caetano às 21h30 de quarta-feira, no Anacleto Campanella. O Tricolor ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, e pode avançar até com empate, caso o Oeste, que tem 12 pontos, não tire a diferença de quatro gols no saldo ao enfrentar o Mirassol, no mesmo dia e horário.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/sao-paulo-decide-afastar-e-aplicar-multa-ao-goleiro-jean-por-indisciplina,a0f875eb70ce978609acbdb4e181e141s8beq87y.html