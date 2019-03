DA AGÊNCIA BRASIL



Com o fim de fevereiro, o Palmeiras também finalizou uma ação de Edmundo contra o clube, que corria na 35ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (TRT-2) desde 2009.

Depois de dez anos com discussões judiciais, o Verdão entrou em acordo com o ex-jogador para quitar esta dívida trabalhista - homologada pela juíza Juliana da Cunha Rodrigues no valor de R$ 1.018.711,41.

O pagamento será efetuado em dez parcelas. Edmundo defendeu o Palmeiras em dois períodos - 1993 a 1995 e 2006 a 2007 -, com este processo sendo referente na segunda passagem do jogador pelo clube.

Até 1 de março de 2018, o valor da condenação estava fixado pelo juízo em R$ 964.137,05 (R$ 468.649,91 ao principal corrigido, R$ 492.687,12 aos juros de mora e R$ 2.800,00 aos honorários periciais contábeis), sofrendo o aumento na hora do acordo por mais uma atualização quase um ano depois.

A ação trabalhista de Edmundo contra o Palmeiras foi por cobranças de multa do artigo 467 da CLT, salário vencido/retido, cumprimento de norma coletiva, atleta profissional e diferença de recolhimento.

Pelo acordo estabelecido entre as partes, um eventual inadimplemento nos pagamentos das parcelas por parte do clube ao ex-jogador fará com que uma multa de 50% seja aplicada sobre o saldo em aberto, além de juros e correção monetária.

