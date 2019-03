DO TERRA NOTICIAS



Alexandre Mattos desconversou ao ser perguntado sobre um possível interesse do Palmeiras em Alexandre Pato, livre no mercado e desejo do São Paulo. O diretor alviverde respondeu de forma protocolar sobre o atacante e se diz em "stand by" (aguardando, em português). "Falar em interesse ou não, as coisas mudam tanto no futebol.

Qualquer grande jogador interessa ao Palmeiras, mas temos de entender o momento para ver se encaixa, a questão financeira, técnica, quantos já tem na posição. Não temos nada a dizer, nem que sim, nem que não. Estamos 'de stand by'", afirmou, em entrevista ao Esporte Interativo.

O São Paulo já está negociando com Pato, que rescindiu seu contrato com o Tianjin Tianhai (CHN) na semana passada. Ele jogou pelo clube do Morumbi entre 2014 e 2015, e vê com bons olhos a possibilidade de voltar à equipe. A diretoria tricolor, para não aumentar a expectativa da torcida, não dá detalhes sobre as conversas.

O Verdão já tem concorrência grande entre opções para os lados do campo: Dudu, Felipe Pires, Carlos Eduardo, Willian (recuperando-se de lesão), Zé Rafael e Gustavo Scarpa. A concorrência é menor entre os centroavantes, pois há apenas Deyverson, Borja e Arthur Cabral. Pato, porém, não é um "9" que encaixa no estilo de jogo de Luiz Felipe Scolari.

Por essa incompatibilidade e também pelo valor da negociação, Mattos prefere desconversar. Pato não tem vínculo com nenhuma equipe neste momento, mas não viria "de graça". Como ele pagou a própria rescisão, será preciso oferecer luvas robustas para contratá-lo. Os salários também não serão baixos.

"A liberdade que todos dizem dá a sensação de que chama, paga o salário e vai. Os agentes hoje em dia são profissionais, sabem que a presença do Pato no Palmeiars, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, no Corinthians e ele bem significa um retorno financeiro na frente, porque ele é jovem, pode ser vendido no futuro. Isto tem um preço. Sinceramente, não sei as condições financeiras, não sei o interesse dele, sei que estamos satisfeitos com o que temos. Aguardamos para saber o que vai acontecer de futuro" completou.

INTERESSE EM COMPRAR RICARDO GOULART

Quanto a Ricardo Goulart, o diretor de futebol fala na chance de mantê-lo por mais tempo. Ele está emprestado até dezembro pelo Guangzhou Evergrande (CHN), e o Palmeiras tem preferência de compra até o meio do ano por 12 milhões de euros (R$ 52 milhões). Mesmo que não acione a cláusula agora, Alexandre Mattos vê a possibilidade de um "casamento maior" com o camisa 11, que em seis jogos tem três gols marcados e três assistências.

"Quando o Ricardo veio a gente pediu para ter uma opção, deram até o meio do ano. Isto não significa que se não exercer agora a gente perde o Ricardo. Ele está feliz aqui, a gente também. Ele tinha uma proposta salarial mais alta para ir a outro clube da China. Foi fundamental querer vir ao Palmeiras, ele conheceu nossa estrutura e ficou encantando. Criou uma relação muito forte. A tendência é o Palmeiras na hora certa se preocupar com isso. Se for com a vontade dele e do clube, fazer um casamento maior", encerrou.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/mattos-se-diz-em-stand-by-por-pato-e-ja-fala-em-manter-goulart-no-verdao,1ec5f3ef4a534b5f483dec58fd9cccfcvl4aayni.html