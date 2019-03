de O DIA



O novo uniforme do Flamengo já circulava nas redes sociais ao longo dos últimos dias.

No entanto, nesta sexta-feira, a Adidas divulgou as primeiras imagens oficiais do uniforme, com o meia Diego como modelo.

A novidade, que já deve estrear contra o Fluminense, no próximo domingo, dividiu a opinião de rubro-negros na Web.

Fonte https://odia.ig.com.br/esporte/flamengo/2019/03/5628483-diego-posa-com-a-nova-camisa-do-flamengo-e-divide-opinioes-na-web.html