de O DIA



Neto foi às redes sociais neste sábado após o empate do Brasil com o Panamá, em Portugal. Revoltado, o ex-jogador criticou a atuação da seleção brasileira e detonou o técnico Tite.

"Deixa eu falar. Como é que você muda o esquema pra jogar no segundo tempo contra o Panamá?! Vá pra p…, cara! Vai tomar no olho do c....

Contra o Panamá, colocar quinze atacantes pra ganhar no segundo tempo.

E quando jogar contra Itália, Croácia, Alemanha, Espanha como foi contra a Bélgica?", esbravejou o apresentador da Band.

O ex-jogador também não poupou críticas a Edu Gaspar, coordenador técnico da Seleção.

"Vocês estão de brincadeira com a seleção brasileira! E Thiago Silva mais uma vez?

Valeu Tite, você é um monstro! Edu Gaspar, você é o cara, você é o Cruyff do futebol", completou.

Fonte https://odia.ig.com.br/esporte/2019/03/5628818-neto-se-revolta-com-tite-apos-empate-da-selecao---vai-tomar-no-olho-do-c.html