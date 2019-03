de O DIA



Romário foi o convidado desta semana do "Aqui com Benja!, no Fox Sports. Durante a entrevista, o Baixinho foi questionado por Benjamin Back sobre a eterna discussão sobre quem é melhor: Cristiano Ronaldo ou Messi.

Como sempre, ele não ficou em cima do muro e revelou seu preferido.

"Messi! Ele é mais genial, mais técnico. Prefiro ver o Messi a jogar, mas o Cristiano está entre os cinco melhores jogadores da história, sem dúvida", afirmou o ex-camisa 11.

Romário também falou sobre seu futuro na política e revelou que tem o desejo de ser prefeito do Rio."Hoje, tenho mais quatro anos de mandato como senador. Ano que vem tem a eleição pra prefeito.

Eu acho que ser prefeito do Rio é uma posição muito importante, tem um charme muito grande.

É a posição mais charmosa da política. Hoje, penso em participar dessa eleição. É uma coisa que eu gostaria que acontecesse", revelou.

