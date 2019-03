DO TERRA NOTICIAS



A Seleção Brasileira, no último sábado (23), empatou com o Panamá em 1 a 1 no primeiro teste do grupo de Tite em 2019.

O resultado frustrou torcedores brasileiros e acendeu um alerta sobre o comandante brasileiro, que precisará mostrar serviço na Copa América deste ano.

O que o Brasil precisa fazer para evoluir o seu futebol e chegar bem para a Copa de 2022?

Quais são os desafios até o Mundial do Catar? Para saber mais sobre esse debate, confira o 43º episódio do Podcast Terra Futebol, com produção e apresentação de Matheus Riga e Lucas Baldez.

Os comentários são de Silvio Barsetti. Participe enviando sua mensagem com a hashtag #TerraPodcast pelo Twitter.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/futebol/ouca-agora-todos-as-edicoes-do-podcast-terra-futebol,c51b70185b026349fbfe4737cbbe9916522i66nj.html