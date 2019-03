DO TERRA NOTICIAS



A jornalista Cris Dias não terá seu contrato renovado e deixará a Globo após 13 anos de serviços prestados.

O noticiário esportivo do 'Bom Dia Brasil', onde Cris trabalhava atualmente, passará a ser comandado por Carol Barcellos.

A informação é de Patricia Kogut, do jornal O Globo. O contrato da jornalista com a emissora se encerra em junho.

A jornalista teve passagens marcantes pelos principais programas esportivos da emissora, o Globo Esporte e o Esporte Espetaculdar e participou de cobertura eventos como a Copa do Mundo do Brasil e os Jogos Olímpicos do Rio.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/contrato-de-cris-dias-nao-e-renovado-e-jornalista-deixa-a-tv-globo,398b96ffe5e794f62f501b95406a52b6jf0xkkn7.html