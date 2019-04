DE TERRA NOTICIAS



O Bem Amigos desta segunda-feira foi marcado pela irritação de Bebeto ao questionar o comentarista Marco Antonio Rodrigues, o Bodão, que afirmou que o camisa 7 do titulo de 1994 foi um 'bom coadjuvante' e que Romário teria conquistado o título sozinho.

"Na Copa do Mundo de 1994, o melhor jogador foi o senhor Romário, inclusive o melhor do mundo no ano. O Bebeto foi um excelente jogador, um belo coadjuvante, mas o Romário ganhou a Copa para o Brasil. Romário e Bebeto sim, mas o Romário jogou mais, foi decisivo em todos os jogos", disse o comentarista.

Apesar de dizer que seu comentário foi apenas uma força de expressão, Bebeto afirmou à Bodão que "não existe" isso de ganhar a Copa sozinho, que o 'Baixinho' precisou de uma base forte para lhe proporcionar marcar os gols.

"Bodão, eu não concordo contigo não, que o Romário ganhou a Copa sozinho. Se a gente não tem um time lá atrás, certinho, não ganha nada. Essa coisa de ganhar Copa sozinho não existe. Claro, ele fez os gols. Mas, se não tem um time, forte, com base forte, ninguém ganha nada sozinho".

Bebeto ainda aproveitou para citar Neymar, principal astro da Seleção nesse momento. "Aí o Neymar fica com essa coisa de ter que decidir sozinho, não vai ganhar sozinho. Tudo é pressão em cima do Neymar, tem que tirar a pressão de cima dele. Ele é um jogador que vai decidir pela qualidade que ele tem, pela habilidade. Não existe isso de ganhar Copa do Mundo sozinho, tá louco", concluiu.

Galvão precisou apaziguar os animos e afirmou que desde que conhece Bebeto, nunca viu o ex-jogador tão bravo. "Eu conheço o Bebeto desde que ele era garotinho, desde que chegou ao Flamengo. Poucas vezes eu o vi tão bravo desse jeito", afirmou.

Bodão aproveitou a deixa de Galvão e também brincou com Bebeto. "Eu falei pra ele ficar bravo", disse para Galvão - e completou. "Eu gostei que você ficou bravo, Bebeto. Você era muito bonzinho", falou em tom de brincadeira ao ex-jogador.

