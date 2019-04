As competições estaduais são divididas em 6 etapas ao longo do ano

DA ASSESSORIA



Neste final de semana será dado início à Temporada 2019 do tiro desportivo em Mato Grosso. Mais de 200 atletas estarão reunidos em Rondonópolis, no Clube de Tiro Marechal Rondon, para participar da 1ª Etapa do 27º Campeonato Estadual de Tiro.

As competições estaduais são divididas em 6 etapas ao longo do ano: Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Rondonópolis (novamente), Sinop e Cuiabá.

“Rondonópolis é um polo forte do esporte no Estado, tanto que teremos duas competições esse ano”, frisou o presidente da Federação de Tiro de Mato Grosso, Fernando Raphael, ao elogiar o nível técnico da etapa.

Raphael comemora o crescimento do tiro desportivo no Estado, seja no acréscimo de inscrições, como em destaques de atletas em nível nacional e até mesmo no aumento de participações infanto-juvenil e mulheres.

“Temos como exemplo a família Nunes. Os pais atiram e a filha (nossa atleta junior damas) Eduarda também, inclusive foi destaque nacional ano passado”. Hoje, o tiro desportivo de Mato Grosso possui mais de 500 atletas.

O campeonato mato-grossense tem um diferencial de outros Estados por realizar competições com 6 modalidades de tiro diferentes. São provas com armas curtas, armas longas, diversos calibres e variados graus de dificuldades.

“Um atleta pode participar de várias modalidades de tiro se ele quiser e estiver devidamente legalizado e documentado pelo Exército Brasileiro”, informou Raphael, destacando que todo campeonato é regido por rigorosa norma de segurança.

Vale frisar, que a FTMT conta com atletas de Fossa Olímpica, que só participam de provas nacionais e atletas de Ar Comprimido, que devido a exigência de estrutura física só participam de todas as etapas no Clube de Tiro Cuiabá.

Serviço:

O que – 1ª Etapa do 27º Campeonato de Tiro de Mato Grosso

Onde – Rondonópolis, Clube Marechal Rondon

Quando – Sábado, dia 6 de abril

Horário – Das 8h às 16h