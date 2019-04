DO TERRA NOTICIAS



O Manchester City carimbou sua vaga na final da Copa da Inglaterra ao derrotar o Brighton neste sábado. Jogando no lendário estádio de Wembley, a equipe comandada por Pep Guardiola venceu por 1 a 0, mesmo não jogando bem. Sem grandes esforços, os Citizens abriram o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Gabriel Jesus, e depois passaram a apenas administrar o jogo.

Com a classificação, o City permanece na briga de todos os campeonatos que disputa nesta temporada. Além de já ter conquistado a Copa da Liga Inglesa, o time estará na final da Copa da Inglaterra, está lutando cabeça à cabeça com o Liverpool pelo Campeonato Inglês e ainda está nas quartas de final da Liga dos Campeões.

A outra semifinal, entre Watford e Wolverhampton, será disputada neste domingo, às 12h. A grande decisão será disputada no dia 18 de maio, também em Wembley. Agora, os Citizens voltam sua atenção à Liga dos Campeões, já que nesta terça-feira enfrentam o Tottenham fora de casa, às 16h, no jogo de ida das quartas de final. Enquanto isso, o Brighton só volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Bournemouth, em casa, às 11h.

O jogo -

Em apenas quatro minutos, o City já abriu o placar em Wembley. Laporte fez longo lançamento para Bernardo Silva, que estava bem aberto pela direita do campo de ataque, e o português serviu Kevin De Bruyne. O meio-campista fez cruzamento à meia altura dentro da área e Gabriel Jesus apareceu para cabecear a bola pro gol com um peixinho. Em cinco partidas disputadas pela Copa da Inglaterra, o brasileiro fez três gols e ainda deu três assistências.

O restante do primeiro tempo foi tenso e com uma série de discussões entre os jogadores das duas equipes. O lateral-direito Walker, do City, deu uma cabeçada Jahanbakhsh e quase foi expulso. O árbitro, após consultar o VAR, optou apenas pelo cartão amarelo. A melhor chance de perigo após o gol de Jesus foi do Brighton, em contra-ataque, que foi finalizado por Knockaert, porém por cima do travessão.

No segundo tempo, a equipe de Brighton permaneceu pressionando e quase deixou tudo igual nos primeiros minutos. Duffy subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou em direção ao gol, mas Laporte estava bem posicionado e conseguiu afastar a bola praticamente em cima da linha.

Depois de muito tempo sem chegar com eficiência ao ataque, o City voltou a levar perigo aos 18 minutos. Sterling recebeu a bola na entrada da área, teve tempo de dominar, pensar e bateu colocado, obrigando o goleiro Ryan a fazer boa defesa. Já no final da partida, o brasileiro Danilo arriscou da entrada da área e o chute forte passou perto da trave defendida por Ryan.

Por fim, Gabriel Jesus puxou contra-ataque e serviu Sterling, que saiu na cara do gol, porém chutou por cima e perdeu a chance de ampliar o marcador. Foi a última chance real de gol na partida, que permaneceu controlada pela equipe de Guardiola. O City soube valorizar a posse de bola para não se desgastar fisicamente e conseguiu neutralizar as tentativas de ataque do Brighton.

