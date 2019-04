A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, via redes sociais, o Estádio Nilton Santos como palco da primeira partida da final do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo dão o pontapé na decisão no próximo domingo, às 16h.

Por indicação do clube mandante, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca - @VascodaGama x @Flamengo - será realizado no Estádio Nilton Santos, neste domingo, às 16h. pic.twitter.com/t8Lh2YRGUv

— FERJ (@FFERJ) 9 de abril de 2019

O presidente do Gigante da Colina, Alexandre Campello, já havia declarado na manhã desta terça que o clube não jogaria mais no Maracanã como mandante após a cessão do estádio para Flamengo e Fluminense pelos próximos 180 dias.

O dirigente determinou ainda que o Cruzmaltino só vai jogar em São Januário de agora em diante, o que também valerá para clássicos como mandante no Campeonato Brasileiro. A Ferj também confirmou que o Clássico dos Milhões terá carga de ingressos dividida igualitariamente.

"Acho indevido dar ao Flamengo e ao Fluminense a gestão do Maracanã. É um aparelho do povo, deveria ser colocado em prol do futebol e atendendo a todos os clubes do Rio. Achamos muito estranho como isso aconteceu e vamos contestar na Justiça.

Sendo mantida essa decisão, o Vasco mandará todos os seus jogos em São Januário", avisou Campello, na chegada à CBF para a posse de do presidente Rogério Caboclo.

