Após ser eliminado em casa pelo São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista, alguns torcedores do Palmeiras parecem ter perdido a paciência. No dia em que a equipe enfrenta o Junior Barranquilla em casa pela Libertadores, muros da sede amanheceram pichados, pedindo a saída do atacante Borja, que sequer esteve em campo na eliminação do final de semana. Em outras imagens, Leila Pereira, conselheira e patrocinadora do clube, é o alvo da insatisfação.

Entre as fotos publicadas nas redes sociais de páginas ligadas ao clube, os dizeres "time pipoqueiro" e "diga não aos mercenários" aparecem entre as indignações. Em outra imagem, é possível ler "torcida vendida, fora Borja". Nas pichações, o autor aparece como "MV ZL (Mancha Verde Zona Leste), mas ainda não há nenhum pronunciamento oficial vindo da maior torcida organizada do clube sobre o ocorrido.

O atacante colombiano Borja não jogou no final de semana, porém vem sendo alvo constante de críticas por parte da torcida palmeirense por conta da seca de gols. Nos últimos quatro jogos, ele não esteve em campo e foi substituído por Deyverson - vale mencionar que o Palmeiras não marca há três partidas.

O time foi eliminado no último domingo após ter empatado por 0 a 0 as duas partidas das semifinais diante do São Paulo. Nos pênaltis, Ricardo Goulart e Zé Rafael pararam no goleiro Thiago Volpi, dando a vaga para o clube rival, que pegará o Corinthians na decisão do título.

Duelo na Libertadores

Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Junior Barranquilla às 21h30 (de Brasília) pela quarta rodada da Copa Libertadores. O alviverde é o segundo colocado do Grupo F, atrás de San Lorenzo, time para o qual perdeu na última semana fora de casa.

Como os argentinos venceram o Melgar na noite da última terça-feira, somam dez pontos e não podem ser alcançados pelo Palmeiras (seis pontos) em caso de vitória.

Já o Junior Barranquilla é o último do grupo, sem nenhum ponto conquistado, e pode ser o impulso no momento certo para uma equipe que não vem agradando todos os torcedores, dentro e fora de campo.

