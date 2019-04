Os camarotes são para 15 pessoas, com visão privilegiada do campo

DA ASSESSORIA



O Cuiabá iniciou a venda de camarotes na Arena Pantanal para seus 19 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, com início previsto para o dia 27 de abril.

O Dourado será o único representante de Mato Grosso na competição nacional nesta temporada e receberá equipes importantes do cenário nacional como Coritiba, Sport, Vitória, Ponte Preta, além de jogos de rivalidade, como a estreia em casa, diante do Operário-PR, reeditando a final da Série C de 2018.

Os camarotes são para 15 pessoas, com visão privilegiada do campo, e incluem open bar de Chopp Brahma, open food (petiscos, amendoim, salgadinhos e pipoca) além de 4 vagas de estacionamento no subsolo, assentos externos com conforto e exclusividade, e a possibilidade de potencialização de relacionamentos.

Os camarotes também podem ser personalizados com a identidade do adquirente. Os interessados em adquirir um camarote na Arena Pantanal devem entrar em contato pelo telefone 65 99981 3440.