de O DIA



A goleada por 6 a 1 do Flamengo sobre o San José-BOL, na última quarta-feira, no Maracanã, registrou recorde mundial de audiência no Facebook.

A partida, que teve transmissão exclusiva na rede social, chegou a alcançar 1 milhão de expectadores simultâneos, superando o duelo entre PSG e Manchester United, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O número foi tão alto que prejudicou a transmissão, fazendo com que ela travasse em alguns momentos.

Apesar de o jogo ter sido visto pelo Facebook, o torcedor teve um "consolo" para não sentir tanta saudade da TV: a transmissão do streaming foi feita por João Guilherme e Eugênio Leal, do Fox Sports.

Mesmo desagradando parte da torcida, as transmissões via rede social devem ser uma tendência daqui pra frente. Só na fase de grupos da Libertadores, serão ao todo 17 partidas, o que não agradou também aos bares cariocas.

Fonte https://odia.ig.com.br/esporte/flamengo/2019/04/5633877-flamengo-desbanca-gigantes-europeus-e-quebra-recorde-mundial-de-audiencia-no-facebook.html