O São Paulo anunciou neste sábado que já alcançou a marca de 53 mil ingressos vendidos para a primeira final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, marcada para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.

Em comunicado nas redes sociais, o clube anunciou que bilheterias e pontos de vendas já não estão mais abertos, havendo entradas apenas para camarotes.

Com a venda antecipada de 53 mil bilhetes, o Majestoso deste domingo quebrará o recorde de público pagante não só do Paulistão 2019, mas também do futebol brasileiro. São esperadas mais de 60 mil pessoas neste domingo.

Envolvendo apenas competições nacionais, a melhor marca pertence ao Fla-Flu válido pelo Campeonato Carioca, realizado no dia 14 de fevereiro, quando 50.251 pagantes assistiram à vitória do Fluminense por 1 a 0.

No Paulistão, o melhor público também pertence à torcida tricolor, que levou 43.292 pessoas à primeira semifinal contra o Palmeiras, no Morumbi - o Choque-Rei, assim como todos os clássicos do estado, acontece apenas com a torcida mandante.

Considerando partidas internacionais disputadas no Brasil, a vitória do uruguaio Peñarol por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, em 3 de abril, registrou o recorde de público do País em 2019, com 61.576 pagantes.

SEGURANÇA NO MAJESTOSO

Para evitar qualquer confusão envolvendo o ônibus do Corinthians, a Polícia Militar vai isolar a Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao Morumbi, além de interditar as avenidas Giovanni Gronchi e Jules Rimet a partir das 13h30.

Num acordo entre os clubes com a polícia, ficou combinado que não haverá a tradicional recepção da torcida são-paulina à delegação do clube. Os portões do estádio serão abertos às 13h30, meia hora antes do habitual, para diminuir a movimentação no entorno do Morumbi.

Durante a semana, o presidente corintiano Andrés Sanchez afirmou que o time não entraria em campo em caso de apedrejamento do ônibus alvinegro, problema recorrente nos últimos anos.

