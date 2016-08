DO G1



Um tribunal de justiça da Malásia ordenou nesta quinta-feira (25) que a polícia coloque em liberdade o polêmico rapper Namewee, após negar o pedido para prorrogar a detenção, que começou no domingo (21), por "ofender o Islã" no vídeo "Oh, My God".

Apesar da decião da Justiça de George Town, agentes da polícia colocaram Namewee em um veículo e saíram sem mais explicações.

"Não sei por que o levaram. O tribunal tinha ordenado sua libertação", declarou aos jornalistas o advogado T Tharuma, que defende o rapper, segundo o jornal "The New Straits Times".

Namewee, cujo nome real é Wee Meng Chee, pode ser condenado a dois anos de prisão caso seja levado a julgamento e for considerado culpado.

Os problemas do rapper provêm do vídeo da canção "Oh, My God", no qual aparece cantando na parte externa de vários locais de culto.

As autoridades malaias consideram a gravação um insulto ao Islã, enquanto o artista assegura que sua intenção era favorecer o entendimento inter-religioso.

A comunidade muçulmana é majoritária na Malásia, formada por 19,5 milhões de pessoas ou 61,3% da população.

