Flores foram colocadas no local onde pedestre foi atropelada por caminhoneiro jogando Pokémon Go no Japão

DO G1



Um caminhoneiro japonês que estava jogando Pokémon Go enquanto dirigia atropelou duas mulheres e matou uma delas, na primeira morte registrada no Japão relacionada ao game que virou um fenômeno mundial.

O motorista reconheceu que ficou distraído pelo jogo, após ser preso por acusação de negligência na condução devido ao acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (24), de acordo com a polícia da região de Tokushima.

"O motorista ainda está sob custódia. Ainda não se tomou uma decisão sobre prosseguir ou não com uma acusação formal", disse um porta-voz da polícia.

Um porta-voz da Niantic, desenvolvedora do Pokémon Go em parceria com a Pokémon Company, ligada à Nintendo, disse que a empresa acrescentou uma mensagem de alerta à tela do jogo quando detecta um aumento de velocidade pedindo ao jogador para confirmar que não está dirigindo.

Um porta-voz da Nintendo ofereceu suas condolências à família da mulher morta.

O game Pokémon Go, que funciona com a tecnologia de realidade aumentada, tem levado multidões de pessoas para parques e outros locais públicos do mundo todo para caçar os personagens, mas também já foi considerado culpado por casos de acidentes e assaltos de pessoas distraídas.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/caminhoneiro-japones-jogando-pokemon-goatropela-e-mata-pedestre.html