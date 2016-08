DO G1



O ex-chefe do Instituto de Estatísticas chinês, acusado de ser "um viciado insaciável em sexo", foi excluído do Partido Comunista chinês e seu caso será examinado pela justiça.

Wang Baoan dirigiu até janeiro o organismo encarregado de calcular e anunciar os indicadores econômicos do país.

As estatísticas econômicas chinesas são alvo de controvérsia, e alguns denunciam que são manipuladas por motivos políticos.

"Wang Baoan participava ativamente de atividades supersticiosas, violava gravemente as regras e a disciplina política e expressou opiniões contrária às do comitê central em temas de grande importância", explicou a Comissão Central para a Inspeção da Disciplina, o órgão anticorrupção do PCC encarregada do caso.

Wang se dedicava a ir a hotéis de luxo, utilizava o cargo para obter favores sexuais e aceitou presentes e dinheiro para favorecer familiares, acrescentou.

As investigações internas do PCC geralmente resultam em exclusão do PCC e depois passam para a justiça penal.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/ex-chefe-de-estatisticas-chines-viciado-em-sexo-e-excluido-do-pcc.html