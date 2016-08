DO G1



A Hungria planeja construir uma segunda cerca em sua fronteira sul com a Sérvia que lhe permitiria barrar qualquer nova leva grande de imigrantes, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, nesta sexta-feira (26).



Orban disse que a nova barreira, que deve ser erguida ao longo de uma já existente, reforçaria as defesas em reação a uma eventual mudança na política imigratória da Turquia. Se isso acontecesse, centenas de milhares de pessoas poderiam surgir na divisa húngara, afirmou ele a uma rádio pública.



Segundo Orban, a Hungria tem que se preparar para a eventualidade de um fracasso no acordo que a Turquia e a União Europeia têm para conter a imigração rumo à Europa através dos Bálcãs.



O planejamento técnico está em andamento para a construção da nova barreira. "Se não funcionar com palavras bonitas, teremos que detê-los à força e o faremos", disse Orban.



No ano passado, centenas de milhares de imigrantes partiram dos Bálcãs para o norte europeu. Uma cerca de arame farpado, erguida ao longo da divisa sul com a Sérvia e a Croácia, reduziu drasticamente o fluxo de pessoas.



Orban afirmou que a Hungria também irá reforçar o policiamento, aumentando o contingente de 44 para 47 mil efetivos, dos quais 3 mil serão uma presença constante na fronteira sul. Ele ainda disse ser do interesse da Europa trabalhar com os turcos e entrar em acordo sobre temas que servem à segurança do continente.

