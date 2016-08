Pangolim é único mamífero do mundo coberto por escamas

DO G1



As autoridades indonésias apreenderam 657 pangolins congelados escondidos em congeladores no distrito de Jombang, na ilha de Java. Um homem suspeito de comercializar ilegalmente esta espécie em perigo de extinção acabou preso.

O pangolim é único mamífero do mundo coberto por escamas e se enrola em forma de bola quando atacado.

A descoberta aconteceu quando a polícia revistava uma casa no distrito de Jombang, depois que as forças de segurança foram alertadas pelos habitantes preocupados com o número de congeladores que havia na casa.

Os pangolins estavam envoltos em plástico e conservados em cinco grandes congeladores, segundo o porta-voz da polícia da província de Java Oriental, Prabowo Argo Yuwono.

O dono da casa, se condenado, poderá pegar cinco anos de prisão e uma multa de 6.700 euros.

O comércio de pangolim asiático está proibido desde 2000 pelo direito internacional, apesar de sua demanda continuar grande na Ásia, principalmente na China, onde sua carne e supostas virtudes medicinais são apreciadas.

Fonte: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/08/policia-da-indonesia-acha-mais-de-600-pangolins-congelados.html