A emissora WDBJ, afiliada à rede norte-americana CBS, lembrou nesta sexta-feira (26) o primeiro ano da morte de dois de seus jornalistas durante uma transmissão ao vivo. Dois âncoras da TV fizeram um momento de silêncio enquanto fotos mostravam os ex-empregados da emissora.



A repórter Alison Parker, de 24 anos, e o cinegrafista Adam Ward, de 27, foram atingidos por um ex-colega da emissora enquanto faziam uma entrevista ao vivo no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Alison morreu por conta de tiros na cabeça e peito. Ward morreu baleado na cabeça e torso.



O suspeito Vester Lee Flanagan, que utilizava na mídia o nome de Bryce Williams, registrou os disparos e postou o vídeo em sua conta no Twitter. Ele atirou em si mesmo enquanto era perseguido e foi transportado de ambulância para um hospital, onde acabou morrendo.



Ele alegou que Alison Parker tinha feito comentários racistas e que Adam Ward fez uma reclamação sobre ele no departamento de Recursos Humanos.



Vicki Gardner, a mulher que estava sendo entrevistada por Alison, também foi baleada nas costas enquanto fugia do atirador. Ela conseguiu se levantar e caminhar até a ambulância.

Fonte http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/tv-homenageia-jornalistas-mortos-durante-transmissao-ao-vivo-ha-1-ano.html