DO TERRA NOTICIAS



Subiu para 281 o número de mortos no terremoto da última quarta-feira (24) na Itália, de acordo com a Proteção Civil.

A cidade mais atingida foi Amatrice, com 221 vítimas, seguida por Arquata del Tronto, com 49, e Accumoli, com 11.

Os serviços de resgate continuam trabalhando em locais como Amatrice, onde desde quarta-feira não foi encontrada nenhuma pessoa com vida.

Fonte https://noticias.terra.com.br/mundo/europa/sobe-para-278-o-numero-de-mortos-pelo-terremoto-na-italia,956295b94ea487f2249bd961af8e4123k4pgjlux.html