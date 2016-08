DO G1



O enviado americano na coalizão contra o grupo Estado Islâmico (EI), Brett McGurk, considerou, nesta segunda-feira (29), inaceitáveis os confrontos na Síria entre as forças turcas e as milícias curdas, que são apoiadas por Washington. Ele pediu a ambas as partes o fim dos combates.

McGurk afirmou que o Pentágono condena os combates no sul da cidade síria de Jarablos e declarou que as forças americanas não estão envolvidas neles.



"Acompanhamos muito de perto as informações sobre os confrontos ao sul de Jarablos, onde não está mais o Estado Islâmico, entre as forças armadas turcas, alguns grupos opositores, e unidades ligadas às SDF (Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos)", afirma em um comunicado recebido pela AFP.

"Queremos deixar claro que consideramos estes confrontos inaceitáveis e que são fonte de profunda preocupação", completou, ao mesmo tempo que pediu a todas as partes que baixem as armas "e adotem as medidas adequadas" para desativar o conflito.



Os comentários foram divulgados depois que as forças turcas iniciaram uma operação em duas pontas, contra o EI e a milícia das Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG) na Síria.



A Turquia vai continuar atacando os combatentes curdos ao norte da Síria até que recuem ao leste do Eufrates, afirmou nesta segunda o ministro turco das Relações Exteriores, no sexto dia da ofensiva de Ancara no país vizinho.

