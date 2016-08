Chris Granger/NOLA.com The Times-Picayune via AP

Um ônibus conduzido por um motorista sem permissão perdeu o controle perto da cidade norte-americana de Nova Orleans, no domingo (28), matando duas pessoas e ferindo 41. Veículo levava voluntários para ajudar vítimas de enchentes na Luisiana, segundo as autoridades.



O chefe do Corpo de Bombeiros de St. John the Baptist, Spencer Chauvin, está entre os mortos na colisão. O ônibus fretado o atingiu enquanto ele tentava ajudar vítimas de outro acidente, informou a porta-voz da Polícia Estadual da Luisiana, Melissa Matey, a repórteres em uma coletiva de imprensa.



Dois outros bombeiros ficaram feridos na ocasião, um deles em estado grave, e um passageiro de outro veículo atingido pelo ônibus faleceu no local, disse a porta-voz.

O motorista, que não tinha permissão para conduzir um veículo comercial, está sob custódia e será acusado pela suspeita de homicídio por negligência, condução perigosa e condução sem habilitação, afirmou Melissa.

Não ficou claro de imediato por que o condutor do ônibus, Denis Yasmir Amaya Rodríguez, de 37 anos, perdeu o controle.

Rodríguez, que é de Honduras, está nos Estados Unidos ilegalmente, e autoridades da Segurança Interna estão auxiliando a Luisiana nas investigações, informou Melissa.



Os moradores da Luisiana se recuperam das fortes enchentes ocorridas no início deste mês. Há relatos de que até 60.600 casas foram danificadas ou destruídas na inundação que devastou 20 condados, no sul da Louisiana. Cerca de 3 mil moradores ainda estavam morando em abrigos até o dia 22 de agosto, disseram autoridades na semana passada.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/onibus-que-levava-socorro-vitimas-de-enchentes-se-acidenta-nos-eua.html