O presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, de 78 anos, foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) após sofrer um derrame, informou nesta segunda-feira (29) Lola Karimova-Tillyaeva, filha de líder.

"Devido a um derrame cerebral que sofreu no sábado de manhã (Karimov) foi hospitalizado e se encontra em uma unidade de terapia intensiva", escreveu ela no Facebook.

Lola afirmou que, segundo os médicos, o estado de saúde do pai é "estável", mas ainda "é cedo para fazer previsões sobre sua futura evolução".

Ontem, a agência estadual uzbeque "UzA" emitiu um breve comunicado do Gabinete de Ministros sobre a internação do presidente da República do Uzbequistão no qual não informava o alcance de sua doença

"Me dirijo a todo o povo para pedir que não criemos especulações e que o direito da família à privacidade seja respeitado", escreveu a filha.

Em março, Karimov venceu as eleições para seu quarto mandato com mais de 90% dos votos.

A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) denunciou que a eleição aconteceu sem concorrência, porque as autoridades "não deixaram espaço para oposição".

Karimov era ministro das Finanças uzbeque quando foi promovido ao cargo de primeiro-secretário do Partido Comunista do Uzbequistão, então uma das 15 repúblicas soviéticas. A partir de então, se proclamou ganhador de todas as eleições realizadas no país: em 2000, com 95% dos votos, e em 2007, com 90,77%.

Em dezembro de 1991, foi eleito primeiro presidente do Uzbequistão independente e em 1995 convocou um plebiscito com o qual prorrogou seu mandato até 2000.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/apos-derrame-presidente-do-uzbequistao-entra-na-uti.html