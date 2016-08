Yarden Gerbi conquistou uma das duas medalhas de Israel no Rio

DO G1



A judoca israelense Yarden Gerbi, medalha de bronze nos Jogos do Rio-2016, leiloou sua credencial das Olimpíadas e arrecadou US$ 52.200 (quase R$ 170 mil) para ajudar no tratamento de crianças portadoras de câncer.

A credencial foi vendida em uma semana no site Ebay e a quantia arrecadada servirá para comprar equipamento médico para o hospital Sourasky, de Tel-Aviv, especializado no tratamento do câncer infantil.

Gerbi se converteu em uma heroína em Israel depois de vencer uma judoca japonesa na categoria até 63 kg. Foi uma das duas medalhas de Israel no Rio.

A outra de bronze foi conquistada também por um judoca, Or Sasson, na categoria acima de 100 kg.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/judoca-israelense-leiloa-credencial-da-rio-2016-para-ajudar-criancas-doentes.html