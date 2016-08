Imagem de satélite da NASA mostra o tufão Lionrock no Pacífico

DO G1



O forte tufão Lionrock se dirigia nesta terça-feira (30) para o nordeste do Japão, a região do país mais afetada pelo tsunami de 2011, informou a agência meteorológica.

Por volta da zero hora, o tufão estava 170 km a leste do porto de Choshi, com ventos de até 180 km/h, movendo-se para o norte a 30 km/h. Lionrock deve atingir a terra ainda nesta terça.

O porto de Choshi está situado 130 km a leste de Tóquio.

Se a trajetória de Lionrock for confirmada, este será o primeiro tufão a tocar a terra por esta região do Japão desde que a Agência Meteorológica Japonesa iniciou seus registros, em 1951.

Habitualmente, os tufões chegam do sul e do sudoeste do arquipélago antes de tocar esta região.

Lionrock, que se formou há dez dias, se tornou o tufão mais duradouro de todas as tempestades formadas ao norte do paralelo 30º nos últimos 46 anos, segundo a agência Weathernews.

As autoridades emitiram alertas prevendo chuvas torrenciais, ondas e fortes ventos, além de inundações na região, atingida pelo tsunami em 2011.

Ao menos 110 voos domésticos foram cancelados, segundo a rede estatal NHK.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/tufao-lionrock-se-dirige-para-noroeste-do-japao.html