DO G1



O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) alertou sobre a chegada do furacão Madeline, de categoria 3, nesta quarta-feira (30) ao arquipélago do Havaí.

De acordo com organismo, às 12h (horário de Brasília) desta terça-feira o furacão estava a 715 quilômetros ao leste de Hilo, na parte mais oriental do arquipélago, e a 1.025 quilômetros da capital, Honolulu.

Madeline avança na direção oeste com ventos constantes de até 195 km/h a uma velocidade de 17 km/h. O NHC decretou um alerta por tempestade tropical para as cinco ilhas mais ao leste do arquipélago, enquanto para o Havaí, a mais próxima ao continente, também está vigente um alerta por furacão. Em todas elas são esperados ventos fortes, destruição no litoral e chuvas intensas na quarta e quinta-feira, dia no qual Madeline começará a perder força.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos pediu aos moradores do Havaí, especialmente marinheiros e banhistas, para que se prepararem para a chegada do furacão.

"Aos proprietários de grandes embarcações pedimos para que levem seus navios a portos seguros nos quais estarão menos expostos", apontou a Guarda Costeira, enquanto os donos de pequenas embarcações foram orientados a retirá-los da água e guardá-los em locais cobertos.

Já para os banhistas a recomendação da Guarda Costeira é "prestar atenção às advertências dos socorristas" e ao resto das autoridades.

"Mesmo que as condições meteorológicas possam parecer favoráveis, as marés altas e as ondas grandes podem atingir as praias antes que a tempestade chegue. Até mesmo os melhores nadadores podem ser vítimas das ondas e da correnteza", advertiu o órgão.

A Guarda Costeira alertou "pode ser que os serviços de emergência não sejam capazes de ajudar às pessoas em perigo", por isso insistiu às pessoas "prestem atenção a todas as ordens de evacuação" e às embarcações "a buscar portos seguros e abrigos".

A chegada de Madeline ao Havaí coincidirá com a visita do presidente americano, Barack Obama, ao arquipélago.

Na quarta-feira, Obama participará da Conferência de Líderes das Ilhas do Pacífico, dentro do Congresso Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) em Honolulu, enquanto na quinta-feira falará sobre a recente criação da maior área marinha protegida do mundo (Monumento Nacional Papahanaumokuakea) no arquipélago.

Fonte http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/eua-alertam-sobre-chegada-de-furacao-madeline-ao-havai-na-quarta.html