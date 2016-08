DO G1



Município mais afetado pelo terremoto que atingiu na última quarta-feira a região central da Itália, Amatrice realizou nesta terça-feira (30) um funeral de Estado em homenagem às vítimas da tragédia.

Segundo a Defesa Civil, o tremor de 6.2 deixou 292 mortos, a maioria deles (232) em Amatrice.

A cerimônia ocorre em uma esplanada em Amatrice, com a presença do presidente da Itália, Sergio Mattarella, e do primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, além de outras autoridades.

Na esplanada foi instalada uma enorme estrutura branca para celebrar a missa, com a presença dos moradores de Amatrice, entre eles os milhares de desabrigados que estão instalados em abrigos da região.

O primeiro funeral de Estado havia sido realizado no sábado (27). O governo da Itália decidiu na segunda-feira (29) realizar um segundo funeral de Estado em Amatrice, em homenagem às vítimas do terremoto de 24 de agosto, depois dos protestos dos sobreviventes da cidade.

Fonte http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/amatrice-realiza-2-funeral-de-estado-em-homenagem-vitimas-de-tremor.html