DO G1



A General Motors (GM) apresentará em outubro um veículo elétrico com pilha de combustível a hidrogênio, que está em desenvolvimento de forma conjunta com o Exército dos Estados Unidos.

O veículo será baseado na picape Chevrolet Colorado, "parente" S10 brasileira. A estreia está marcada para a reunião da Associação do Exército dos Estados Unidos (AUSA, por seu sigla em inglês) que será realizada em Washington.

O Exército começará a testar o veículo em 2017.

A GM e o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia Automotivo de Tanques do Exército dos Estados Unidos (Tardec) chegaram a um acordo em 2015 para o desenvolvimento em conjunto.

O Exército americano está interessado na tecnologia de pilha de combustível por seu potencial para reduzir o barulho dos motores, assim como a possibilidade de geração de energia e água.

O diretor do Tardec, Paul Rogers, explicou em comunicado que "as pilhas de combustível são uma fonte de energia com potencial para proporcionar ao Exército capacidades incrivelmente valiosas".

"Esperamos que o veículo seja silencioso e pronto para proporcionar a geração de eletricidade para necessidades fora do veículo. Com os avanços na tecnologia de pilha de combustível, é um momento ideal para pesquisar sua viabilidade em condições militares extremas", acrescentou Rogers.

Para a GM, o projeto ajuda a desenvolver um modelo comercial movido a hidrogênio, que tem previsão de chegar ao mercado em 2020.

Fonte: http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/08/gm-e-exercito-dos-eua-apresentarao-picape-movida-hidrogenio.html