Vista aérea de área residencial alagada em Kuji, após passagem do tufão Lionrock

Nove idosos foram encontrados mortos em uma residência na província de Iwate, no Japão, por causa de chuvas torrenciais registradas pela passagem do poderoso tufão Lionrock, informaram nesta quarta-feira (31) as autoridades locais.

A polícia japonesa encontrou os corpos das vítimas em uma casa de repouso localizada perto de um rio que transbordou na cidade de Iwaizumi, - cerca de 600 km de Tóquio -, região onde a tempestade atingiu a costa na tarde de terça (30), informaram a agência local "Kyodo".

Um balanço divulgado pela France Presse aponta que outras três pessoas morreram na passagem do tufão.



Lionrock, décimo tufão da temporada no Pacífico, afastou-se do Japão já transformado em tempestade tropical após deixar ventos de até de 216 km/h e chuvas fortes que provocaram graves inundações pelo transbordamento de vários rios.

Iwaizumi foi uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que deixaram inundações em grande parte de sua área urbana, e que causaram também a morte de outro homem.

Na cidade vizinha de Kuji, perto de Iwaizumi e que ficou praticamente debaixo d'água por conta das inundações de dois rios, as forças de segurança encontraram o corpo de outra idosa sob os escombros. As autoridades acreditam que se trata de uma mulher de aproximadamente 80 anos, moradora de uma casa que foi inundada após um rio transbordar.

Várias pessoas permanecem presas em casas, abrigos e outras instalações à espera do resgate, informou a emissora estatal "NHK".

Além disso, outros três rios da região ultrapassaram o nível de máximo de água, com o consequente risco de inundações, e três pontes caíram nas aldeias de Taiki e Shimizu, disse "Kyodo".

A cada ano entre 20 e 30 ciclones afetam a Ásia e quase metade atingem o território japonês, segundo a France Presse.

Fontee: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/nove-idosos-sao-achados-mortos-apos-tufao-lionrock-passar-pelo-japao.html