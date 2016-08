DO G1



O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao México nesta quarta-feira (31) para se reunir com o presidente Enrique Peña Nieto, um encontro duramente criticado pelos mexicanos que desaprovam o discurso xenófobo do magnata nova-iorquino. Um dos temas discutidos foi a construção de um muro na fronteira entre os dois países, proposta defendida pelo republicano em sua campanha.



Após a reunião, Trump e Peña Nieto fizeram um pronunciamento conjunto em que o presidente mexicano disse que seu país terá uma relação construtiva com quem ganhar as eleições nos EUA e que os dois países devem investir mais na fronteira, para deixá-la mais segura. O presidente também declarou que disse ao candidato republicano que os mexicanos merecem seu respeito e que sua prioridade é proteger os mexicanos onde quer que estejam.



Trump disse que a conversa com o presidente mexicano foi uma "troca de ideias construtiva, direta e substantiva" e que falou a Peña Neto que os dois países devem trabalhar juntos para conter o sistema ilegal de imigração da América Central. Trump também disse que os Estados Unidos têm o direito de construitir um muro na fronteira dos dois países, mas que não discutiu com o presidente quem pagaria pelo muro.

"Nós discutimos sobre o muro, não discutimos o pagamento do muro, isso será em outra data. Essa foi uma reunião muito preliminar, foi uma reunião excelente", disse Trump.



No início de sua campanha, Trump causou um escândalo regional, ao afirmar que os imigrantes mexicanos são estupradores e traficantes de drogas e que tiram o trabalho de americanos, além de defender a construção de um grande muro ao longo dos mais de 3.000 km de fronteira binacional, que deveria ser pago pelo México.



Com esse surpreendente encontro, Trump busca reverter sua desvantagem nas pesquisas de intenção de voto em relação à sua oponente democrata, Hillary Clinton. O candidato tentará mostrar ao eleitorado americano que não é xenófobo, apesar de suas destemperadas declarações contra os imigrantes.

Fonte http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/08/trump-chega-ao-mexico-para-polemica-reuniao-com-pena-nieto.html