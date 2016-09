Operários fazem limpeza de área do cemitério central em Samarkand, no Uzbequistão, na quinta-feira (1)

Apesar de a morte do presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, não ter sido anunciada oficialmente, os preparativos para o funeral em sua cidade natal, Samarkanda, estavam em andamento nesta sexta-feira (20).

Todas as informações indicam que o enterro do líder uzbeque, que governou a antiga república soviética durante 27 anos, vai acontecer no sábado (3) em Samarkanda.

As autoridades uzbeques ainda não fizeram um anúncio oficial de sua morte, mas o primeiro-ministro da Turquia, Binali Yilidirim, afirmou nesta sexta-feira, em Ancara, que Karimov, de 78 anos, morreu, e que "a República da Turquia compartilha dor e tristeza com o povo uzbeque".

O conselho de ministros do Uzbequistão chegou a informar que Karimov estava em estado "crítico", após sofrer "grave deterioração" de sua saúde nas últimas horas.

O presidente uzbeque estava hospitalizado desde o último sábado, depois que sofreu um acidente vascular cerebral.

Segundo o sistema internacional de informação para pilotos NOTAM, o aeroporto de Samarkanda estará fechado no sábado (3) para todos os voos, exceto aqueles que tenham permissão especial para aterrissar.

A agência digital "Fergana.news", que insiste há quatro dias que o líder uzbeque já morreu, afirmou que o funeral do líder será no sábado, em Samarkanda, e que "um avião governamental com o corpo de Karimov já saiu de Tashkent".

A mesma agência publicou nesta sexta-feira fotografias de trabalhos que estão sendo realizados em Samarkanda e que serviriam de preparação para o enterro.

O serviço em língua uzbeque da "Radio Free Europe/Radio Liberty" informou que o primeiro-ministro do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, se encontra na antiga capital imperial.

A emissora também assinalou que foram retiradas rapidamente todas as bandeiras que tinham sido colocadas em Tashkent, a capital do país, para o 25º aniversário da independência, que foi comemorado em 1º de setembro.

Karimov estava a mais de um quarto de século no poder no Uzbequistão, depois que venceu em março de 2015 as eleições presidenciais pela quarta vez, com mais de 90% dos votos, em um processo eleitoral que recebeu críticas da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

