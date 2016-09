DO G1



Milhares de pessoas protestaram neste sábado (3) em Londres para pedir ao governo que mantenha fortes vínculos com a Europa após a Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

A chamada "Marcha pela Europa" pediu para que o governo reforce laços econômicos, culturais e sociais com o continente, e solicitou que atrase o processo formal para a saída do bloco europeu.

Manifestações similares ocorreram em outras cidades britânicas, entre elas Oxford e Cambridge, dias antes de a Câmara dos Comuns debater um pedido assinado por milhões de pessoas para solicitar a convocação de um segundo referendo, após o primeiro realizado no dia 23 de junho.

Nessa consulta, os britânicos votaram a favor de sair do bloco europeu, o que provocou a renúncia de David Cameron como primeiro-ministro e sua substituição por Theresa May. A política conservadora descartou convocar outro plebiscito sobre a União Europeia.

Na manifestação, milhares de pessoas fizeram uma passeata de Hyde Park até o Palácio de Westminster, sede do parlamento, carregando bandeiras azuis do bloco europeu.

Mulher participa da 'Marcha pela Europa' nesta sábado (3) em Londres (Foto: REUTERS/Luke MacGregor)

'Líder global'

A primeira-ministra disse neste sábado, antes de viajar à China para a cúpula do G20 (países industrializados e emergentes), que o Reino Unido será um "líder global" do comércio livre uma vez concretizado a Brexit.

Em breves declarações no aeroporto londrino de Heathrow, May afirmou que leva a mensagem que seu país está "aberto aos negócios" apesar do voto a favor da Brexit.

"A mensagem para o G20 é que o Reino Unido está aberto aos negócios, como um país forte, seguro, que olha para fora, e vamos desempenhar um trabalho chave no cenário mundial", acrescentou.

A chefe do governo indicou que seu país não invocará até o início do próximo ano o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que estabelece um processo de negociação de dois anos sobre os termos da retirada do bloco europeu de um país membro.

Fonte http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/09/protesto-em-londres-pede-reforco-da-relacao-com-ue-e-adiamento-do-brexit.html