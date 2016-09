DO G1



Um norte-americano entrou com um processo contra o Yahoo nesta sexta-feira (23), acusando a empresa de negligência grosseira por ter sofrido um ataque hacker em 2014 que resultou no roubo de informações de, pelo menos, 500 milhões de contas de usuários.



O processo foi apresentado no tribunal federal em San Jose, Califórnia, um dia após o Yahoo revelar a invasão, que não tem precedentes em tamanho e que, segundo a companhia, foi realizado por "um agente patrocinado por um Estado".



Ronald Schwartz, que mora em Nova York, moveu o processo em nome de todos os usuários do Yahoo nos EUA cujos dados pessoais foram comprometidos. O processo visa um status de ação coletiva e indenização por danos não especificada.



Um porta-voz do Yahoo disse que a empresa não discute litígios pendentes.



O ataque poderia complicar os esforços da presidente-executiva, Marissa Mayer, dois meses após ter concordado com a venda do negócio de internet do Yahoo por US$ 4,8 bilhões para a Verizon.



De acordo com o Yahoo, dados de usuários incluindo nomes, endereços de email, números de telefone, datas de nascimento e senhas criptografadas foram comprometidos em 2014.

Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/09/yahoo-e-processado-na-justica-por-negligencia-em-ataque-hacker.html